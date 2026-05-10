韓国・ソウルの寺で人型ロボットが仏教徒として名前を授かる様子がカメラに捉えられた。ロボットは仏教徒として身を捧げ、エネルギー節約を誓ったという。一方、中国では暴走する人型ロボットが相次ぎ、安全管理のあり方が指摘されている。法衣まとい名前授かる“ロボット僧侶”韓国・ソウルの寺で6日に撮影されたのは、祈る僧侶たちの後ろに手を合わせる人型ロボットだ。周りの僧侶と同じ法衣で、頭は剃り上げたような姿だった。