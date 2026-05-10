取手競輪場のF1「関東カップ」は最終日を迎えた。10Rガールズ決勝の注目は何と言っても梅川風子（35＝東京）。ここまで連勝で駒を進めた。着ているウエアは…「湘南バンク」と書いてある。練習仲間である尾崎睦から譲られたものだ。地区は異なるが基本は尾崎が梅川の地元・京王閣に来る形で練習をともにする。梅川が尾崎のホーム平塚に行くこともある。尾崎との練習について梅川はこう語る。「レースへの意識や姿勢が素晴