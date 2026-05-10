アメリカ・ミズーリ州で、巨大なひょうにより、車体がへこむなどの被害が出た。現地メディアによると、ひょうは野球のボールほどの大きさだったという。“巨大ひょう”が車を直撃ドン、ドンと車の中に響く連続する衝突音。音の原因は、降り注ぐ“ひょう”だ。ひょうが直撃したフロントガラスには、無数のヒビが走っていく。ボディはいたるところがへこみ、リアガラスは粉々に割れた。撮影した人にけががなかったことが、不幸中の幸