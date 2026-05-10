フランス2部最終節サッカー日本代表に朗報と悲報が交錯した。フランス2部、スタッド・ランスのFW中村敬斗が、現地9日（日本時間10日）のリーグ最終節ポー戦で4ゴールの大活躍。一方、イングランド1部、ブライトンのMF三笘薫は同日のウォルバーハンプトン戦の後半、負傷交代となった。中村は前半39分、後半4分、同16分にゴールを決めてハットトリックを達成したが、これだけでは終わらない。後半31分、ペナルティーエリア内で