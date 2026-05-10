平沢は楽天戦で逆転2号3ラン、打率.377の好成績■西武 6ー2 楽天（9日・ベルーナドーム）西武の平沢大河内野手が9日、楽天戦（ベルーナドーム）に「6番・三塁」で先発出場し、逆転2号3ランを放った。チームを3連勝へ導き、ヒーローインタビューに。ロッテから移籍2年目の今季、ブレークの兆しを見せている。1-2で迎えた6回無死一、三塁。左腕・古謝のカットボールを完璧に捉えた。右翼スタンドへ飛び込む2号3ラン。試合を一振