何事も、ルールは守らなければいけませんよね。特に子どもが絡むことは、親がルールを守ってお手本にならないといけません。今回は、筆者の友人が体験した“ママ友トラブル”について紹介します。 ダンスの体験に興味津々の娘 娘を幼稚園に迎えに行ったときのことです。数人のママ友と“習い事”について話していました。 我が家はまだ娘に習い事をさせていなかったので、みんなの話を聞きながら何かチャレン