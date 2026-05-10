俳優のハビエル・バルデム(57)と女優のペネロペ・クルス(52)夫妻は、自宅で仕事の話をしないという。2010年に結婚した2人は映画で共演することもあるものの、家でその話はしないのだそうだ。 【写真】レッドカーペットを歩く2人公での夫婦の姿 ハビエルはバラエティにこう話す。「うちでは、あまり仕事の話はしないんだ」「仕事を思い出させるようなポスターや写真などは一切ない。仕事は好きだけど、そのこと