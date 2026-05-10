ブレーメン菅原由勢が相手ふくらはぎを背後から蹴り飛ばしてしまったドイツ1部ブレーメンに所属する日本人DF菅原由勢は現地時間5月9日、ブンデスリーガ第33節のホッフェンハイム戦に先発出場した。しかし開始早々に一発退場処分を受け、チームは0-1で敗戦。独紙「ビルト」は「スガワラは二度とクラブでプレーしないのか？」と見出しを打ち、開始3分でピッチを去ることになった日本人DFの「絶対的に不必要な」プレーを厳しく指摘