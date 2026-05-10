テスラがCybertruckの一部モデルでリコールを発表しました。リコール対象となるのは「2024年から2026年にかけて販売された18インチスチールホイールを装着したCybertruck」ですが、対象車両の数はわずか173台です。Part 573 Safety Recall Reporthttps://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2026/RCLRPT-26V255-9062.pdfCybertruck recall: Tesla addresses rotor cracks in 2024-2026 models | AP Newshttps://apnews.com/article/tesla-cy