新年度になって、ばんえい競馬では連闘での出走が多く見られました。サラブレッドと違い、ばん馬は連闘でもレース疲れはほとんどなく、３連闘でもケロッとしている子がいます。この時期の３歳牝馬は体調面の変動が起きやすく、連闘が気になることもありますが、それを除けば使いながら調子を上げる馬もいるので、プラスとなることも多いです。今日は８鞍に騎乗します。まずは３戦ぶりに騎乗する７Ｒのタアボモリウチを。組が上