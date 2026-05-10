前西武監督の松井稼頭央氏が１０日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、ホワイトソックス・村上宗隆内野手が８日（日本時間９日）、本拠地・マリナーズ戦に「２番・一塁」でフル出場し、初回に先取点となる１５号を放ったことを報じた。松井氏は「村上選手、やっぱすごいですよね」と絶賛し「選球眼もいい」などと解説した。さらに「１か月しか経ってない中、初めて見るピッチャー