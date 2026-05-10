元ＮＨＫでフリーの有働由美子アナウンサーが共演３ショットを披露した。１０日までに更新したインスタグラムで「本日５月９日（土）午後４時から『おしゃべり小料理ゆみこ』放送です！」と告知し、「恋愛トークにビジネストーク...？ここでしか聞けない貴重なお話と、有働さんの手料理ぜひご覧下さい！」とつづり、着物を着て前掛けをかけた有働とゲストの中条あやみ、タレントのＭＥＧＵＭＩ（４４）との３ショットをアッ