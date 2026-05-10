6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（毎週土曜後2：30〜※全8回）の第5回が、5月16日に放送される。それに先立って、ゲスト・野村康太との収録を終えたメンバーからのコメントが到着した。【写真】カワイイ…！ジェリーを撫でるRIWOO＆WOONHAK2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、