ヴァイオリニストの高松亜衣（27）が9日、自身のSNSを更新し、陸上短距離選手の小池祐貴（30）との結婚を発表した。【写真】ヴァイオリニスト・高松亜衣＆陸上短距離・小池祐貴が結婚異色の2ショット高松は「このたび、陸上競技短距離選手の小池祐貴さんと結婚いたしました。これまでの人生の中で、家族や友人、そして支えてくださった皆さまからいただいたたくさんの愛を胸に、 これからの人生を共に歩んでいきたいと思える