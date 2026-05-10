ロシアとウクライナはアメリカのトランプ大統領が提案した9日からの3日間の停戦に合意しましたが、双方が相手側が攻撃を続けていると主張しています。こうした中、プーチン大統領はウクライナ侵攻について「終結に向かっている」と述べました。プーチン大統領は9日、首都モスクワで第2次世界大戦の対ドイツ戦勝記念の式典が行われた後記者会見し、ウクライナ侵攻について「終結に向かっている」と述べました。一方で「深刻な問題で