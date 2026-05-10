きょう（10日）未明、岡山県浅口市で住宅や離れ、物置などあわせて4棟を全焼する火事がありました。 【写真を見る】「バンバンという音がして音のするほうを見ると炎があがっていた」と通報木造住宅や物置など4棟が全焼一人暮らしの男性（61）と連絡がとれず安否確認中【岡山・浅口市】 きょう午前3時半ごろ、浅口市金光町占見新田の大橋浩一さん（61）の住宅から火が出ていると、近くに住む人から消防に通報がありました。