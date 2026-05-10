気象予報士の吉井明子さん（45）が9日までにインスタグラムを更新。近影をアップした。吉井さんは「ニットの後ろがリボンになっているんです見えますか？」と問いかけ、近影を投稿した。吉井さんは、背中が開いた白いニットを着用し、美しい素肌を露出させている。この投稿にフォロワーからは「相変わらずの大人の色香」「ん〜、見えるような見えないような」「色っぽくて良い」とコメントが寄せられている。吉井さんはNHKラジオ