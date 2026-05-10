女優熊谷真実（66）が9日までに、インスタグラムを更新。髪形を変えたことを報告した。熊谷は「久しぶりにハイライトとカラーリング顔周りのカットで軽くなった気分」とつづり、美容院でのショットを投稿した。熊谷の髪は明るい金髪になっており、顔周りには軽やかにレイヤーを入れている。この姿にフォロワーからは「めちゃくちゃ可愛らしい！真実さん益々若いですね」「どんどん可愛くなるまみちゃん」「またまた若くなられ