元SKE48で、RIZINガール2026の石川花音（28）が、9日までにインスタグラムを更新。ビキニショットを公開した。石川は「たまには青もあり？」とつづり、青のひもビキニ姿を撮影する様子を公開した。この投稿に「めちゃくちゃかわいい」「似合ってる」「素晴らしいねぇ〜」「笑顔がすてきだよ」などのコメントが寄せられている。