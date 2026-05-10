インテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが、MLS（メジャーリーグ・サッカー）で新記録を樹立した。9日、同クラブ公式サイトが伝えている。インテル・マイアミは9日に行われたMLS第12節でトロントと対戦し、4−2で勝利を収めた。この試合にフル出場したメッシは1ゴール2アシストを記録する活躍を見せて、3試合ぶりの勝利に大きく貢献を果たした。前節のオーランド・シティ戦でクラブ史上8人目となる