「ジャパン・パレード」で、沿道の観客に手を振る長崎検番の芸妓衆と伊達良弘・長崎県文化観光国際部長（右端）＝9日、米ニューヨーク・マンハッタン（共同）【ニューヨーク共同】ニューヨーク・マンハッタンのセントラルパーク近くで9日、日本文化の魅力を発信する「ジャパン・パレード」が行われた。途中から雨となる中、各グループが踊りや武道などを披露し、沿道の市民が盛んな拍手を送った。パレードは今年で5回目。日本