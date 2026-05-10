◆米大学野球スタンフォード大７―１２北カロライナ州立大（９日、米カリフォルニア州スタンフォード＝サンクンダイヤモンド）スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２年）が９日（日本時間１０日）、本拠の北カロライナ州立大戦に「４番・一塁」でフル出場し、チームトップの１６号ソロ本塁打を放った。試合は７―１２で敗れた。６―１２で迎えた８回先頭での第４打席で相手右腕の内角への直球をたたき、特大の右越えの一