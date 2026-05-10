女性ハードロックバンドSHOW−YAが9日、東京・府中FLIGHTで、合計100本開催予定のライブツアー「100 LIVE AGAIN」の55本目となるライブを行った。寺田恵子（62）の「ハロー府中！」の掛け声で幕開け。「AIで『ハードロック』『還暦』『女性だけ』と入れるとSHOW−YAが出るらしいのよ。国で保護して欲しいよね！」と訴えた。代表曲「限界LOVERS」「私は嵐」などの全10曲で“熟女パワー”を見せつけ、府中の夜をSHOW−YA色に染めた。