女優のコ・ヒョンジョンが約50年ぶりに豚肉を食べた。5月7日、歌手カン・ミンギョンのYouTubeチャンネルでは、「コ・ヒョンジョン慣らし」というタイトルの動画が公開された。【写真】“奇跡の50代”コ・ヒョンジョン、整形レベルの減量この動画でカン・ミンギョンは、コ・ヒョンジョンを連れて行きつけの冷凍サムギョプサル店を訪れている。カン・ミンギョンは、「お姉さんが以前から“冷凍サムギョプサルを食べてみたい”ってよ