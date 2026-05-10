◇プロ野球セ・リーグ中日ー巨人（5月10日、バンテリンドーム）今季初めて1軍登板となる巨人の森田駿哉投手。中日相手には2軍戦で4月25日に完封勝利を収めたばかりです。その時の打線にはカリステ選手や福永裕基選手、石川昂弥選手などが名を連ねていました。井上一樹監督率いる1軍と対戦することになりますが、「一発があるバッターが多いですし、長打を打たれないようにしっかりと低めに。投げるからには先制点はどんなときで