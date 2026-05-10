「ドジャース−ブレーブス」（９日、ロサンゼルス）両チームがラインアップを発表。大谷翔平投手は「１番・指名打者」で出場し、ブレーク・スネル投手が左肩痛から復帰し、今季初のマウンドに立つ。直近１５試合で打率・１９２のテオスカー・ヘルナンデス外野手が打順を７番に下げた。大谷はここまで投打同時３試合を含む３５試合で打席に立ち、打率・２４８、６本塁打、１６打点、５盗塁、ＯＰＳ・８２２をマーク。前日８日