日本FP協会は、2025年に実施した第19回「小学生『夢をかなえる』作文コンクール」の応募作品1383点に基づいた「将来なりたい職業」の集計結果を発表しました。今回は、そのうちの女子小学生697人の集計結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】同率2位：美容師2位は、昨年度の5位から順位を伸ばし、31票を集めてランクインした「美容師」でした。コンクールでは、作文とあわせて、夢の実現に向けた