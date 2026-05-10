北京市で、5月8日から10日まで、第28回中国北京国際科学技術産業博覧会（以下「北京科博会」）が開催されている。今年の北京科博会のテーマは「科学技術がリードし、未来を創造・享受」。展示会と貿易投資促進イベント、オンライン展示・マッチングの3つのセクションが設けられ、800社以上の中国国内と海外の企業・機関が出展している。新華網が伝えた。（提供/人民網日本語版・編集/TG）