2代目の登場から5年、BRZがまもなく改良か発売からまもなく5年が経過しようとしているスバル「BRZ」に、一部改良モデルの登場が噂されています。スバルとトヨタの共同開発によるコンパクトFRスポーツカーとして2012年に登場したBRZは、2021年7月に現行モデルとなる2代目が発売されています。【画像】スバル「魔改造なBRZ」を画像で見る（26枚）2代目のボディサイズは全長4265mm×全幅1775mm×全高1310mmと、先代と比べて全長