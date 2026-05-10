現地５月９日に開催されたリーグ・ドゥ（フランス２部）の最終節で、中村敬斗と関根大輝が所属するスタッド・ドゥ・ランスはポーとホームで対戦。５−３で打ち合いを制した。この試合で大暴れをしたのが中村だった。まずは１−２で迎えた39分、ペナルティエリア内で相手２枚をかわして強烈なシュートを突き刺すと、49分にもスルーパスに反応して冷静に勝ち越し点を奪取。さらに61分にもゴールまでフリーとなり、難なくネットを