北海道・滝川警察署は2026年5月9日、砂川市北吉野町付近で、クマの目撃情報が寄せられたと発表しました。5月9日午後8時ごろ、道道115号を砂川市街地方向に向かっていた60代の男性ドライバーから「体長およそ2メートルのクマ1頭が北進するのを見た」と警察に通報がありました。警察によりますと、クマはドライバーの約3メートル前方を左から右に横断し、その後姿を消したということです。男性や車に被害は