英海軍の軍艦「ドラゴン」が3月10日にポーツマスを出港する様子/Leon Neal/Getty Images（CNN）英国防省は9日、ホルムズ海峡で船舶護衛任務を行う可能性に備え、海軍の駆逐艦「ドラゴン」を中東へ派遣すると発表した。国防省によると、ドラゴンは「厳密に防御目的の」計画の一環で、機雷除去の支援や船舶の護衛に当たる可能性があるという。国防省の報道官は「ドラゴンの事前展開は慎重な計画の一環だ。英国はこれにより、状況が許