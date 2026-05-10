2026年5月6日、俳優の大葉健二さんが惜しくもこの世を去りました。71歳でした。1955年、愛媛県松山市に生まれた大葉さんは、1970年に上京し、千葉真一さんが創設したジャパン・アクション・クラブ(JAC/現：JAE)に入門。スタントマンとして『仮面ライダー』(1971年)や『人造人間キカイダー』(1972年)などに参加した後、『バトルフィーバーＪ』(1979年)のバトルケニア/曙四郎役でレギュラー出演を果たしました。続く「スーパー戦隊シ