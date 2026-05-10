前西武監督の松井稼頭央氏が１０日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、９日のパ・リーグで西武が６―２で楽天を破った試合を報じた。この試合で西武は２点を追う６回に集中打を浴びせ逆転勝ち。平沢大河内野手が逆転３ランを放ち、３連勝に導いた。２番手の黒田将矢投手が６回途中から好救援し、プロ初勝利が舞い込んだ。松井氏は、司会を務める膳場貴子アナウンサーから現在、３