前西武監督の松井稼頭央氏が１０日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、９日の「ＪＥＲＡセ・リーグ」で阪神が１―３でＤｅＮＡに敗れたことを報じた。スタジオでは、阪神・佐藤輝明内野手が現在、打率・．３７８、本塁打・９本、打点・２９とすべて１位で３冠王であることを紹介した。松井氏は佐藤について「すごいですよね。率も残せてホームランも打点もあげれるので」と絶賛