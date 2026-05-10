丸顔な人は社交的で円満って本当？人相学では丸顔は社交的で円満であるとみる 丸顔 脂肪型 100％ 社交的で円満な人柄 顔全体の肉付きがとてもよく、ふっくらとしています。髪の生え際も丸く、眉も曲線です。目はぱっちりとして大きく、耳は肉厚でやはり丸く、耳たぶは大きく豊かです。鼻先が丸く、肉がついた鼻で、小鼻は横に丸く張っています。どちらかと言えば口は大きく、上下の唇ともに厚めです。あ