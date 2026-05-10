環境を変えるきっかけになるかも？龍神カード4 銀龍 ４ 銀龍（ぎんりゅう） 自分を活かせる環境に 基本解説 土地に根づいて、地域を盛り上げる存在である銀龍。そこにいる人たちを活気づけ、その土地らしい在り方になっていく様子を優しく見守ってくれる存在です。そんな銀龍がもつテーマは、環境。環境といってもいろいろありますが、自分をとりまくものすべての状態を整