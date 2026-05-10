自転車の悪質な交通違反に対する反則金制度（いわゆる青切符）の導入が始まりました。しかし街中では、いまなおスピードを出した自転車が歩道を走り抜ける光景が後を絶ちません。弁護士ドットコムニュースに寄せられた情報提供からは、スマートフォンやイヤホンの使用は当たり前、さらには「目を疑うような危険運転」の実態が浮かび上がりました。●テレビ電話しながら歩道を爆走、バス停の列に突進本来、歩行者が守られるべき場所