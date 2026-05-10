タレントの三田寛子（60）が10日、自身のインスタグラムを更新。母への感謝をつづり、夫で歌舞伎俳優の中村芝翫（60）との披露宴ショットを披露した。「母の日の朝最愛の母を偲んで」と書き出すと、「慎ましやかで謙虚でいつも周りに気を配り子供には厳しくも溢れる愛情で育ててくれました誰よりも尊敬しています」と感謝を記した。「長男橋之助の結婚の準備をしながらアルバムをひらいていたら私の結婚披露宴でお客様