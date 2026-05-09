車の最新の安全技術や新型車に触れられるイベントが9日、山形市で開かれ、家族連れなどでにぎわいました。 【写真を見る】車の最新の安全技術や新型車を体感山形市の道の駅やまがた蔵王でイベント このイベントはスバル東北が開いたものです。道の駅やまがた蔵王の会場には新型の電気自動車や、水辺の事故ゼロを目指して活動する「ライフセーバーカー」などが展示され、関心を集めていました。 「ピピピピ