ゲオホールディングスは4月25日、首都圏初出店となる新業態「ゲオデジタルベース川口元郷店」（埼玉県川口市）をオープンした。事前に行われた内覧会では、ファミリー層なども意識した売り場づくりが目立った。そもそもビデオレンタルがないのだ。ゲオらしからぬゲオ「ゲオデジタルベース」の特徴とは何なのか（BCN＋R 寺澤 克）。●さまざまな需要に応えるエンタメ施設 ゲーム機のレンタルにも対応店内を見渡してみると、通路