メガハウスは、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より「Lucreaらいと 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM キラ・ヤマト パイロットスーツVer.」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年12月発送予定。2026年12月発送予定「Lucreaらいと 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM キラ・ヤマト パイロットスーツVer.」(8,800円)Lucreaシリーズをより手に取りやすく、