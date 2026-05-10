BTSのコンサートを巡って心温まる美談が、メキシコシティーから世界に広まった。BTSは7日に、同市でワールドツアーのコンサートを開き、その前日（6日）には、同国のクラウディア・シェインバウム大統領から招待され、大統領官邸がある国立宮殿を訪れた。同大統領が定例記者会見でその情報を明かすと、5時間後には宮殿前のソカロ広場に5万人のファンが集まった。現地のテレビ局など、多くのメキシコのメディアがその状況を生中継し