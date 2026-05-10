◆春季高校野球北海道大会室蘭地区予選▽１回戦苫小牧中央７―２苫小牧工（９日・苫小牧とましん）春季北海道大会地区予選が５地区で１５試合行われた。昨秋全道８強の駒大苫小牧は、８―１の７回コールドで鵡川を下し、初戦突破。プロ注目の最速１４８キロ右腕・三浦秀斗（３年）を８安打で攻略した。苫小牧中央は、今春センバツから導入された指名打者起用の７番・中島快斗（３年）が２安打３打点をマークし、７―２で苫小