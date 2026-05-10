ワールドレディスサロンパス杯国内女子ゴルフのメジャー初戦・ワールドレディスサロンパス杯最終日が10日、茨城GC西C（6718ヤード、パー72）で行われている。最終日を迎え、リーダーボードに起きた“異変”がゴルフファンを驚かせている。「−」の記号がどこにもなかった。第3日は過酷なコンディションだった。最大瞬間風速14.9メートルの強風とハードな設定でスコアを崩す選手が続出。第2日まで8人いたアンダーパーの選手はい