今の人気を考えれば、当然の結果だろう。【もっと読む】新庄監督にガッカリ…敗戦後の「看過できない発言」8日に発表された日本ハムの2026年3月期決算。主力である食肉事業に加え、球団のボールパーク事業が過去最高益を記録、事業利益は前期比60.7％増の683億円となるなど好調だった。新庄剛志監督率いる日本ハムファイターズは昨季、2年連続でリーグ2位と健闘。エスコンフィールドの年間観客動員数は223万2364人で、北海道