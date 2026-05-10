【権藤博の「奔放主義」】【権藤氏コラム】中日に問われる“監督力” 開幕前の「3位予想」は撤回せざるを得ないと思い始めているそれを言っちゃあ、おしまいよ──。日本ハムの新庄剛志監督（54）の言葉を聞いて、これはいかん、と思った。4月29日の西武戦。0-3と完封負けを喫した試合で、守備陣にミスが出た。1点ビハインドの五回無死一塁の場面。相手の投前犠打で一塁ベースカバーに入った二塁手カストロが落球し、ピンチを