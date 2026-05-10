鎧塚俊彦さん（パティシエ）女房（女優・川島なお美さん=2015年没）と知り合ってから18年。女房がゴルフ好きで、仕事ばかりしていた僕に「それはよくないね」と言いました。それで毎週火曜日は必ず休みを取って“2人の日”にするようになったんです。昼間はゴルフ、夜は食事をして過ごしていました。【ゴルフ面白い】田中ウルヴェ京さん（1）昔は大嫌いだったんです…基本ができないままコースに出て自己嫌悪軽井沢で打ちっ放