初の米国人教皇レオ14世（71）が司祭服にナイキのスニーカースニーカーを履いた姿が公開され世界の注目を集めている。バチカンニュースは8日、教皇の即位1周年を記念するドキュメンタリーの予告編を公開した。この動画には教皇がナイキのロゴマークが鮮明に入った白いスニーカーを履いて歩く姿が出ている。この場面はレオ14世が教皇に選出される前にローマで時間を過ごしていた時期に撮影されたものという。米ファッション雑誌GQと