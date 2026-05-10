人気レースクイーンの央川かこ（31）が10日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・ブラックコーデ姿を披露した。「コナンくん3回目いってきた3回目は毎年いっしょに観に行ってる幼馴染の果恋ちゃんと」報告し、映画館での黒のミニスカ・セットアップにハンドバッグ＆ブーツの黒づくめ姿の写真をアップ。「今年もほんっとにおもしろかったし毎年最高の作品を世に出してもらって大感謝ファンの方から頂いたムビチケ